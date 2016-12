Inter, Taider: "Sono in una grande squadra"

foto LaPresse 22:21 - "Cos'è per me l'Inter? Una grandissima squadra che ha vinto tutto, sono felice". Queste le prime parole da giocatore nerazzurro di Saphir Taider. Il centrocampista franco algerino ha prima effettuato le visite mediche di rito e poi ha firmato un contratto quadriennale con il club milanese. "Sono molto contento, ringrazio il Bologna per avermi lasciato andare via e l'Inter per l'opportunità che mi dà di giocare in una grande squadra". - "Cos'è per me l'? Una grandissima squadra che ha vinto tutto, sono felice". Queste le prime parole da giocatore nerazzurro di. Il centrocampista franco algerino ha prima effettuato le visite mediche di rito e poi ha firmato un contratto quadriennale con il club milanese. "Sono molto contento, ringrazio il Bologna per avermi lasciato andare via e l'Inter per l'opportunità che mi dà di giocare in una grande squadra".

Taider arriva in nerazzurro per 5,5 milioni di euro più il prestito con diritto di riscatto di Diego Laxalt per la metà. E subito ad Appiano Gentile per conoscere Mazzarri e i nuovi compagni e sostenere il primo allenamento.