Premier League: il Manchester City batte 4-0 il Newcastle nel Monday Night

foto LaPresse 10:08 - Poker al debutto. Il Manchester City batte 4-0 il Newcastle nel primo monday night della nuova stagione di Premier League e risponde così ai successi di Chelsea e Manchester United. Ottimo esordio per il tecnico cileno Manuel Pellegrini, che deve rinunciare all'ex viola Stevan Jovetic costretto ai box da un problema fisico. Decidono la partita le reti di David Silva e Aguero nel primo tempo, e quelle di Yaya Touré e Nasri nella ripresa.

Tambureggiante da subito il City che, dopo due buone occasioni in apertura, si porta in vantaggio al 5' con un colpo di testa ravvicinato di Silva su cross di Dzeko, deviato da un difensore avversario. Al 22' raddoppia il Kun con un colpo da biliardo di destro dal limite dell'area che colpisce il palo e s'insacca. Sul finire di frazione ci pensa Taylor a spianare la strada ai Citizens con un colpo proibito ad Aguero che gli costa il rosso. Nella ripresa arrotondano il risultato Yaya Tourè, con un calcio di punizione dal limite, e Nasri, abile a sfruttare uno svarione Debuchy e infilare Krul per la quarta volta.