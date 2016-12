Milan, Allegri: "Col Psv serve una gara intelligente e aggressiva"

ha le idee chiare su cosa dovrà fare il Milan per superare il Psv nel playoff di Champions League. "Bisognerà fare una gara intelligente e accorta. Dobbiamo essere molto aggressivi e sfruttare le nostre qualità, soprattutto in avanti. Ci sarà da penare com'è normale", ha detto. Sulla formazione: "In avanti dovrebbero partire Boateng, Balotelli ed El Shaarawy. Mario sta bene, averlo in squadra fa crescere anche gli altri compagni".

"Balotelli è un giocatore straordinario e per lui sarà un test importante perché ha giocato poco in America e ha fatto 45' sabato. In attacco ho giocatori che hanno le qualità- per andare in gol. Petagna e Niang andranno in panchina. Visto che sabato Muntari è squalificato, penso che ci sia bisogno di gente fresca. Mi dispiace non avere Pazzini a disposizione. E' stato fondamentale facendo 15 gol e non averlo fino a fine ottobre è una perdita importante nonostante ci sia Petagna dietro Balotelli", ha aggiunto. Di fronte ci sarà una squadra da prendere con le pinze: "Il Psv gioca bene tecnicamente, ha buoni giocatori e un ottimo collettivo Abbiamo cercato d'arrivare a queste due partite nella miglior condizione possibile".

Quanto al suo di futuro, Allegri non vuole distrazioni: "Non parliamo di mercato e del rinnovo. Non ho mai chiesto alla società di allungarmi il contratto. Pensiamo solo alle due partite col Psv perché c'è differenza tra giocare la Champions e l'Europa League. Dobbiamo fare il possibile per passare il turno". Ci vorrà un Milan migliore di quello che aveva iniziato in salita la stagione scorsa. "Spero di vincere la partita di sabato a Verona e fare un inizio migliore rispetto alle mie partenze - il suo augurio - . Il punto della situazione andrà fatto dopo il 2 settembre. Credo che la differenza della squadra tra quest'anno e l'anno scorso stia nella conoscenza collettiva. L'anno scorso era stata smembrata totalmente e ci ho messo un po' troppo a trovare il bandolo della matassa. Miglioreremo lavorando e cercheremo di passare il turno contro il Psv e poi speriamo di fare una buona Champions e di restare in alto in campionato".