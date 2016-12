Juve, Marchisio starà fermo un mese 

foto LaPresse Correlati Juve, con la Lazio è festa grande 10:16 - Sarà uno stop lungo quello a cui si vedrà costretto Claudio Marchisio. Il centrocampista della Juve si è sottoposto agli esami dopo l'infortunio al ginocchio destro rimediato durante la partita contro la Lazio e l'esito non è stato confortante: la risonanza magnetica presso la Clinica Fornaca di Torino, infatti, ha evidenziato "una lesione di 1º-2º grado del legamento collaterale mediale. La prognosi è di 30-35 giorni". - Sarà uno stop lungo quello a cui si vedrà costretto. Il centrocampista dellasi è sottoposto agli esami dopo l'infortunio al ginocchio destro rimediato durante la partita contro la Lazio e l'esito non è stato confortante: la risonanza magnetica presso la Clinica Fornaca di Torino, infatti, ha evidenziato "una lesione di 1º-2º grado del legamento collaterale mediale. La prognosi è di 30-35 giorni".

Una brutta notizia per Conte, ma le premesse non lasciano intravedere nulla di buono. Marchisio era difatti arrivato alla clinica accompagnato dalla moglie e all'uscita si era presentato con un tutore e le stampelle in mano. Sarà cosi costretto a saltare l'inizio di stagione, comprese le sfide di campionato contro Lazio e Inter, le prime partite di Champions League e gli impegni della Nazionale.