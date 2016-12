Southampton, Osvaldo si presenta: "E' un sogno, in Italia non c'è rispetto"

foto LaPresse Correlati Osvaldo al Southampton per 15 mln 18:22 - Primo giorno in Inghilterra per Osvaldo, ceduto dalla Roma al Southampton: "Giocare in Premier è un sogno che diventa realtà - dice nella conferenza stampa di presentazione -. Pochettino è un grande allenatore, per me è importante stare con gente che apprezza il mio lavoro". Frecciate all'Italia: "Una parte del tifo della Roma si è comportata molto male con me. In Italia il giocatore viene molto maltrattato e quindi ho preso questa decisione". - Primo giorno in Inghilterra per, ceduto dallaal: "Giocare in Premier è un sogno che diventa realtà - dice nella conferenza stampa di presentazione -. Pochettino è un grande allenatore, per me è importante stare con gente che apprezza il mio lavoro".: "Una parte del tifo della Roma si è comportata molto male con me. In Italia il giocatore viene molto maltrattato e quindi ho preso questa decisione".

L'ex attaccante della Roma spiega i motivi che l'hanno spinto ad accettare l'offerta del Southampton: "E' il club che ha mostrato maggior interesse per me. E poi mi piace come lavora Pochettino, un grande motivatore. Ho lavorato con lui all'Espanyol e spero di ripetere quella stagione, il suo sistema di gioco si adatta bene alle mie caratteristiche. Per me è molto importante stare con gente che apprezza il mio lavoro e che lo rispetta, cosa che non stava succedendo in questi anni".



Osvaldo è entusiasta di essere arrivato in Inghilterra: "Mi è sempre piaciuta la Premier ed è stato sempre un sogno per me giocare in questo campionato, per uno che viene da Argentina e Italia sorprende il rispetto che ha la gente verso i giocatori, rispettano il tuo lavoro, accettano anche i tuoi errori. Il campionato ha un livello tecnico fantastico. Guardandolo in tv non è noioso come altri campionati".