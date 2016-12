Calcio Italia, il prodotto cresce: mercato e abbonamenti in salita

foto LaPresse 17:37 - Il calcio italiano segue il trend dell'economia e cresce. Lo testimonia l'inchiesta di "Italia Oggi" che evidenzia come gli investimenti in entrata (246,9 milioni) abbiano finalmente superato le vendite (183,7 milioni). Le cessioni, inoltre, sono state utilizzate per investimenti e non per ripianare debiti. Il segnale è stato colto dai tifosi: rispetto allo steso periodo di un anno fa, sono cresciuti di 30mila unità gli abbonamenti allo stadio. - Il calcio italiano segue il trend dell'economia e cresce. Lo testimonia l'inchiesta diche evidenzia come gli investimentiLe cessioni, inoltre, sono state utilizzate per investimenti e non per ripianare debiti. Il segnale è stato colto dai tifosi: rispetto allo steso periodo di un anno fa,

Sono diverse le squadre che hanno speso per rafforzarsi e si sono rivisti i "grandi nomi": Higuain, Gomez, Llorente, Strootman, Tevez i più significativi. Entrando nei dettagli, la Juventus ha per il momento messo sul mercato poco più di 30 milioni di euro di fronte a 21 di cessioni. Il Napoli è la società che ha mosso maggiormente le acque: si è privato di Cavani, ma ha investito quasi 80 milioni in nuovi giocatori. Investimenti bassi, per il momento, delle milanesi che hanno incassato poco. Il Milan ha avuto incassi da uscite per 5,7 milioni e acquisti per 16. L'Inter ha speso 23 milioni di fronte a 7,5 di entrate. Ma per entrambe, c'è ancora tempo. Prima delle 19 del 2 settembre, quando suonerà il gong della fase estiva di calciomercato, non mancheranno altre mosse.