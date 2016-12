Lazio, il Giudice sportivo chiude la Curva Nord per razzismo

foto LaPresse Correlati Zarate irride la Lazio: "Bei ricordi"

Supercoppa: Juve-Lazio 4-0

Le foto della partita 13:09 - Prima partita (ufficiale) della stagione e subito si registrano nuovi episodi di razzismo. Durante il match di Supercoppa tra Lazio e Juve, alcuni giocatori bianconeri (Ogbonna, Pogba e Asamoah) sono stati bersagliati da "buu" razzisti provenienti dalla Curva Nord, occupata dai tifosi biancocelesti. Per questo motivo il Giudice sportivo ha deciso di chiudere il settore degli ultras laziali per una giornata, applicando la nuova normativa antirazzismo. - Prima partita (ufficiale) della stagione e subito si registrano nuovi episodi di razzismo. Durante il match di Supercoppa tra, alcuni giocatori bianconeri () sono stati bersagliati da "buu" razzisti provenienti dalla Curva Nord, occupata dai tifosi biancocelesti. Per questo motivo il Giudice sportivo ha deciso di chiudere il settore degli ultras laziali per una giornata, applicando la nuova normativa antirazzismo.

Il giudice ha stabilito l'"obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord" privo di spettatori alla Società Lazio per avere suoi sostenitori, collocati nel settore dello stadio denominato "Curva Nord", indirizzato, al 16' ed al 28' del primo tempo e continuativamente dal 20' al 43' del secondo tempo, grida e cori espressivi di discriminazione razziale nei confronti di tre calciatori della squadra avversaria; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale". La Curva Nord sarà chiusa nella prima partita casalinga di campionato, Lazio-Udinese. La sanzione sarà applicata per l'esordio dei biancocelesti in campionato il 25 agosto alle ore 20.45.