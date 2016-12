La Juve abbandona Trigoria, stasera la Supercoppa con la Lazio

L'ospitalità della Roma è stata invece apprezzata dai campioni d'Italia che, nella conferenza della vigilia, hanno ringraziato attraverso Buffon e Conte la dirigenza romanista parlando di "gesto di grande sportività e civilità" e invitando Totti e compagni a Vinovo, in occasione della partita con il Torino, "così ricambieremo l'ospitalità".



Intanto stasera si farà sul serio, con in palio il primo trofeo ufficiale della stagione. Conte, in attacco, dovrebbe schierare Vucinic e Tevez mentre Petkovic risponderà con Miroslav Klose.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Tevez, Vucinic. All.: Conte

Lazio (4-5-1): Marchetti; Konko, Biava, Dias, Radu; Candreva, Biglia, Ledesma, Hernanes, Lulic; Klose. All.: Petkovic

Arbitro: Rocchi