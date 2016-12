Milan, Honda trascina il Cska Mosca: assist decisivo

foto LaPresse Correlati LJAJIC, L'ATLETICO MADRID SCAVALCA IL MILAN: OFFERTI 10 MLN ALLA VIOLA 17:18 - In attesa di novità sul fronte Milan, Keisuke Honda trascina il suo Cska Mosca e fa sognare i tifosi rossoneri. Nell'ultimo turno del campionato russo contro il Kuban Krasnodar, il giapponese non è andato a segno ma ha comunque fatto di tutto per mettersi in evidenza, servendo l'assist per il gol del suo compagno di squadra Musa. Rete che ha deciso la partita. Dopo il 20 agosto fissato un nuovo incontro tra Galliani e il Cska. - In attesa di novità sul frontetrascina il suoe fa sognare i tifosi rossoneri. Nell'ultimo turno del campionato russo contro ilil giapponese non è andato a segno ma ha comunque fatto di tutto per mettersi in evidenza, servendo l'assist per il gol del suo compagno di squadra Musa. Rete che ha deciso la partita. Dopo il 20 agosto fissato un nuovo incontro trae il Cska.

Il 20 agosto non è una data a caso: il Milan è infatti impegnato in casa del Psv Eindhoven nell'andata dei playoff di Champions League. E Galliani non vuole distrazioni.