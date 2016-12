Roma, allarme rientrato per Strootman: scongiurato interessamenti dei legamenti

foto LaPresse 13:40 - Sospiro di sollievo in casa Roma per le condizioni di Kevin Strootman, costretto a uscire nella ripresa dell'amichevole contro la Ternana per un trauma contusivo alla caviglia sinistra. Gli esami cui si è sottoposto il centrocampista olandese non hanno infatti evidenziato l'interessamento dei legamenti. Il giocatore rischia quindi di saltare soltanto l'esordio in campionato dei giallorossi contro il Livorno, in programma domenica 25 alle 20.45. - Sospiro di sollievo in casaper le condizioni di, costretto a uscire nella ripresa dell'amichevole contro la Ternana per un trauma contusivo alla caviglia sinistra. Gli esami cui si è sottoposto il centrocampista olandese non hanno infatti evidenziato l'interessamento dei legamenti. Il giocatore rischia quindi di saltare soltanto l'esordio in campionato dei giallorossi contro il, in programma domenica 25 alle 20.45.

Meno grave del previsto, dunque, il problema per Strootman. In forte dubbio la sua presenza nella prima di campionato ma il centrocampista inizierà subito la fisioterapia per essere a disposizione di Rudi Garcia già alla seconda uscita all'Olimpico contro il Verona.



ROMA, BOLLETTINO MEDICO

"Il giocatore Kevin Strootman ha eseguito, nella serata di ieri, esami strumentali al Campus Biomedico che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Si attenderanno ancora 48 ore per la prognosi. Nel frattempo il giocatore ha già intrapreso a Trigoria tutte le terapie necessarie ad un ottimale recupero", si legge nella nota della società giallorossa.