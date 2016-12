Milan, parla Inzaghi: "Balotelli? In Italia il più forte"

foto LaPresse

14:41

- Da attaccante ad attaccante.ex centravanti ed ora tecnico della Primavera del Milan, spende parole al miele per, attuale bomber rossonero. "E' il miglior attaccante italiano, ora deve fare un passo avanti per diventare il più forte d'Europa - afferma Superpippo -. Ha dribbling, tecnico, forza, tiro: non gli manca nulla, spero sia l'anno della sua consacrazione".