Ligue 1: Cavani salva il Psg, il Monaco va a forza forza 4 

Cavani all'86' salva il Psg dalla sconfitta casalinga contro l'Ajaccio di Ravanelli nella seconda giornata di Ligue 1. Al Parco dei Principi sono i corsi a portarsi in vantaggio dopo appena 9 minuti con Pedretti. La corazzata parigina, invece, fatica nonostante la presenza in attacco di Cavani e Ibra. Il Monaco di Ranieri, invece, sigla un netto 4-1 al Montpellier, firmato da Riviere (tripletta) e Falcao. Di Montano il gol ospite.

Laurent Blanc si affida ad un super offensivo 4-4-2 con Lucas e Pastore esterni alti in attacco, l'allenatore italiano risponde con un più prudente 4-3-2-1, con Mutu che funge da unica punta. Il Psg fa fatica ad imporre il suo ritmo e rischia anche di subire il raddoppio con le rapide ripartenze dell'Ajaccio. Nella ripresa, grazie anche all'innesto di Verratti, i padroni di casa impongono il loro gioco, ma la rete del pari arriva a tempo quasi scaduto, quando il Matador insacca sfruttando un assist di Ongenda. Poco prima del fischio finale Thiago Silva colpisce la traversa e la vittoria in rimonta sfuma. Sono solo due i punti in classifica per il psg dopo due partite. In testa alla classifica di Ligue 1 c'è un quartetto, al Marsiglia, St. Etienne e Lione vittoriosi sabato, si aggiunge il Monaco. Completa il quadro del secondo turno la vittoria in rimonta del Lorient sul Nantes per 2-1, a Veigneau al 17', rispondono Aboubakar e Aliadiere.