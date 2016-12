foto LaPresse

14:02

- Alla seconda uscita ufficiale, è subito cartellino rosso per. Il neo tecnico del, infatti, nel match terzo turno di Coppa Italia contro il, perde la pazienza per un rigore non concesso (fallo di mano die l'arbitro Guida di Torre Annunziata lo espelle. L'ex centrocampista del Milan abbandona il Barbera tra gli applausi del pubblico. Il Palermo, comunque, esce di scena dalla competizione.