Roma: Strootman gol, Ternana battuta 2-1

Allo stadio Libero Liberati i giallorossi partono bene, facendo girare il pallone con velocità e andando vicini al gol con Florenzi. Rete che arriva all'11' grazie ad un destro da fuori di Balzaretti che s'infila all'incrocio. Al 33' Antenucci ristabilisce la parità realizzando un penalty, ma due minuti dopo Strootman fa 2-1 con un tiro al volo da distanza ravvicinata. Nella ripresa ritmi più blandi e consueta girandola di cambi: Roma vicina al terzo gol al 72' con Marquinho che colpisce però il palo esterno.

"La cosa peggiore è l'infortunio di Strootman, speriamo non sia grave", ha spiegato Garcia al termine dell'incontro. Il giocatore olandese, autore del gol partita, è stato sostituito da Bradley nella ripresa per un trauma contusivo alla caviglia sinistra. Il timore però è che si possa trattare di una distorsione che quindi metterebbe in dubbio la presenza dell'ex Psv nell'esordio in campionato in casa del Livorno. Esordio che Garcia vorrebbe bagnare con un successo, magari senza subire reti. "La partita con la Ternana? Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma non mi piace il fatto che abbiamo ancora una volta subito gol - le parole dell'ex Lille - ma la squadra sta lavorando seriamente e allora va bene così. Maicon ha giocato tutta la partita e questo è molto importante per lui e per la squadra. L'esordio di Gervinho? E' entrato subito bene, è un innesto importante".

DUE TIFOSI ACCOLTELLATI E PORTATI IN OSPEDALE

I due tifosi della Ternana portati in ospedale hanno riportato leggere ferite ai glutei provocate da coltelli o da altri oggetti contundenti (la polizia non esclude possa trattarsi di bottiglie rotte). Sono stati medicati al pronto soccorso e, come detto, le loro condizioni non sono gravi. Un terzo sostenitore della Ternana ha riportato delle escoriazioni. Il contatto tra le tifoserie e' avvenuto fuori da un bar a 500-600 metri dallo stadio. Sono in corso indagini da parte della polizia per ricostruire con precisione quanto successo e per identificare i responsabili. Dopo la partita il deflusso dallo stadio e' avvenuto tranquillamente

IL TABELLINO DELLA GARA



Brignoli (28' st Sala), Ferronetti (25' Meccariello), Masi, Lauro (1' st Farkas), Fazio (1' st Alfageme), Carcuro (1' st Bernardi), Viola (25' st Botta), Maiello (40' st Russini), Zito (40' st Ferrari), Ceravolo (1' st Nole'), Antenucci (25' st Litteri). All.: Toscano.De Sanctis, Maicon, Benatia (25' st Jedvaj), Castan, Balzaretti (35' st Dodo'), Pjanic (19' st Marquinho), De Rossi (25' st Taddei), Strootman (14' st Bradley), Lamela (17' st Gervinho), Totti (30' st Borriello), Florenzi. All.: Garcia.: Baracani di Firenze.nel pt 11' Balzaretti, 33' Antenucci (rigore), 34' Strootman.