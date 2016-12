Supercoppa, Petkovic avvisa la Juve: "La Lazio è pronta, daremo più del 100%"

foto LaPresse 18:17 - Alla vigilia della Supercoppa contro la Juve, in programma domenica sera all'Olimpico, Vladimir Petkovic prova a stimolare i propri giocatori: "Se sia noi che la Juve giochiamo al 100% qualche problema in più l'avremo noi, ma sono convinto che potremo mettere in difficoltà i bianconeri - dice il tecnico in conferenza stampa -. Dobbiamo essere al top e dare più del 100%. Siamo pronti e faremo di tutto per vincere la partita". - Alla vigilia dellacontro la, in programma domenica sera all'Olimpico,prova a stimolare i propri giocatori: "Se sia noi che la Juve giochiamo al 100% qualche problema in più l'avremo noi, ma sono convinto che potremo mettere in difficoltà i bianconeri - dice il tecnico in conferenza stampa -. Dobbiamo essere al top e dare più del 100%. Siamo pronti e faremo di tutto per vincere la partita".

L'allenatore bosniaco fa il bilancio del ritiro pre-campionato: "Sicuramente da Auronzo in avanti abbiamo fatto un buon lavoro e siamo cresciuti tutti insieme. Sono convinto che domani la squadra darà la risposta sul campo. E' inutile parlare troppo. La testa deve funzionare e dobbiamo farci trovare pronti: questo sarà fondamentale contro un avversario fortissimo come la Juve. Dobbiamo essere più cinici per sfruttare tutte le possibilità perché non ne avremo molte contro la Juventus".



Un successo nel primo match ufficiale, sarebbe il miglior viatico per la stagione alle porte. "Dobbiamo chiudere con questa partita un anno buono che diventerebbe ottimo e aprirne uno nuovo - dice il tecnico -. La vittoria deve darci stimoli, abbiamo bisogno del supporto dei tifosi. Sarà una stagione piena e ricca di partite, faremo di tutto per onorare la maglia su tutti e tre i fronti".