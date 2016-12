Coppa Italia: subito fuori Torino, Livorno, Cagliari e Genoa

foto LaPresse 09:52 - Eliminazioni eccellenti dopo il terzo turno di Coppa Italia. Escono, infatti, di scena Genoa, Livorno, Cagliari e Torino. I rossoblù vanno al tappeto nel derby contro lo Spezia e sempre in un altro derby, quello toscano, gli amaranto vengono battuti dal Siena. Male anche il Toro sconfitto dal Pescara. Ko anche il Palermo di Gattuso per mano del Verona (decide Luca Toni). Avanzano, invece, Bologna, Chievo Verona, Parma e Sampdoria. - Eliminazioni eccellenti dopo il terzo turno di. Escono, infatti, di scena. I rossoblù vanno al tappeto nel derby contro lo Spezia e sempre in un altro derby, quello toscano, gli amaranto vengono battuti dal Siena. Male anche il Toro sconfitto dal Pescara. Ko anche il Palermo di Gattuso per mano del. Avanzano, invece,

Regala, come detto, molte sorprese il terzo turno di Tim Cup, eliminate il Genoa che cede 5-4 allo Spezia dopo i calci di rigore (decisivi gli errori di Floro Flores e Lodi), e il Torino che perde in casa 2-1 contro il Pescara (47' Maniero e 58' Ragusa), Immobile al 55’ segna il momentaneo pari granata. Il Frosinone vince 2-1 ai supplementari a Cagliari.

Fuori anche il Palermo, una rete di Toni al 37' fa sorridere il Verona. Poker del Parma al Lecce (Amauri e Cassano in gol). Doppietta per Gabbiadini nel 2-0 tra Sampdoria e Benevento. Il derby toscano va al Siena, successo sul Livorno per 1-0 e passaggio del turno per i bianconeri, decide Angelo al 44'.

Servono i supplementari al Sassuolo per avere la meglio sul Novara, 3-1 il finale. Il Bologna elimina il Brescia, in gol Diamanti al 40'. Cade anche il Cagliari, beffato al 120' da una rete di Curiale, il Frosinone passa il turno (2-1 il finale).

Nessun problema, invece, per il Chievo, il 2-0 che vale il quarto turno di Tim Cup porta le firme di Radovanovic e Thereau.

Accedono alla fase successiva anche l'Avellino (1-0 al Cesena), la Reggina che vince il derby calabrese contro il Crotone (1-0). Con lo stesso punteggio il Trapani elimina il Padova. La sfida tra Juve Stabia e Varese va ai campani dopo i calci di rigore (1-1 al 90'). Oggi tocca all'Inter che ospita a San Siro il Cittadella e all'Atalanta che affronta il Bari all'Atleti Azzurri d'Italia.