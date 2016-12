Bundesliga: il Bayern Monaco passa a Francoforte

- Resta in testa ma anche questa volta ilnon ha certo passeggiato. A Francoforte serve un gol didopo 13' ai campioni di tutto per avere la meglioe rimanere a punteggio pieno dopo due turni. Con i bavaresi restano illibati il(1-0 con l'Augusta), il(1-0 a Stoccarda) e il(2-1 a Friburgo). Alle spalle delle prime vola, che batte 5-1in trasferta.

Scorpacciata di gol anche per il Wofsburg che, con in campo subito il neo-acquisto Luiz Gustavo, seppellisce lo Schalke sotto 4 gol: di Knoche, Vieirinha, Naldo e Kutschke le reti. Il programma della seconda giornata di Bundesliga è stato completato dal Borussia Moenchengladbach, che ha travolto per 3-0 l'Hannover con Kruse, Kramer e Daems. Norimberga-Herta (domenica ore 15.30) e Borussia Dortmund-Eintracht Braunschweig (domenica ore 17.30) completeranno il turno.



