Sunderland: Di Canio e il decalogo dei divieti

Pugno duro di Di Canio con lo spogliatoio del Sunderland per la nuova stagione di Premier League. Dopo aver minacciato di far saltare le vacanze ai suoi giocatori se non avessero chiuso degnamente lo scorso campionato, ora il tecnico è passato al 'decalogo': vietato mangiare ketchup, maionese, bere caffè e Coca Cola con ghiaccio il giorno prima e anche il giorno stesso delle gare. E non si potrà più cantare sotto la doccia: toglie la concentrazione.

"Questa è una rivoluzione completa - ha detto Di Canio in vista del debutto in Premier contro il Fulham - Non è solo nel modo di giocare, ma nel modo in cui ci avviciniamo alla gara. E' stato difficile. Ci siamo concentrati su come cambiare l'intero ambiente nello spogliatoio. Immaginate se per anni l'abitudine è stata quella di utilizzare il cellulare durante i messaggi, anche un minuto prima di uscire per allenarsi... Per 25 giorni ho accettato tutto questo, perché la mia priorità era quella di lavorare sul campo. Da ora in avanti, se qualcuno viene nello spogliatoio con un telefono cellulare, anche nella borsa, lo butto in mare". E ancora: "Non si possono mangiare tutti i giorni maionese e ketchup, che fanno ingrassare, e non si può bere coca cola, con il rischio di indigestione". Basta canto libero sotto la doccia: "Disturba la concentrazione...".