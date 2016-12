Stop alla Next Generation: "Non ci sono più soldi" 

foto LaPresse

11:42

- Quest'anno lanon ci sarà. Vita breve per la competizione calcistica europea a invito per squadre giovanili Under 19 che chiude i battenti dopo appena due anni. Ad annunciarlo gli organizzatori Mark Warburton e Justin Andrews che su twitter hanno spiegato: "La NextGen sarà sospesa per un anno a causa della mancanza di fondi. E' molto deludente che un evento di questa natura, progettato per lo sviluppo di giocatori d'elite debba prendere questa strada. Speriamo di tornare la prossima stagione con un torneo ancora migliore".