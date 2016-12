Psv-Milan: Balotelli ci sarà, Robinho no

16:42

- Una buona e una cattiva notizia per ilin vista della sfida d'andata dei playoff di Champions League di martedì a Eindhoven contro il Psv., che aveva saltato l'amichevole Italia-Argentina per un versamento al ginocchio, è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo e contro la formazione olandese dovrebbe essere a disposizione. Restano dubbi, invece, per quanto riguarda: il 29enne attaccante brasiliano, alle prese con un problema muscolare rimediato nell'amichevole di fine luglio contro il Valencia, rischia seriamente di saltare la sfida d'andata contro il Psv.Notizie incoraggianti, invece, per. Il difensore esterno rossonero, così come Robinho, si è allenato a parte ma sembra più avviato verso il completo recupero rispetto al compagno di squadra brasiliano.Sabato pomeriggio il Milan sarà impegnato in un'amichevole contro il Derthona, formazione che milita in Serie D: calcio d'inizio alle 17.30 sul campo esterno di Milanello.