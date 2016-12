Lazio: "Mauri in Supercoppa? Ci speriamo"

foto LaPresse

- "Sono molto ottimista. Mauri in campo per la Supercoppa? Me lo auguro, siamo qui per questo e speriamo che anche segni. Lui è molto tranquillo". A dirlo è l'avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, che si mostra fiducioso per il processo d'appello del Calcioscommesse, in cui si decideranno le sorti di, condannato in primo grado a 6 mesi di stop per l'omessa denuncia nella presunta combine di Lazio-Genoa del 14 maggio 2011. "Mauri è stato condannato solo per un'omessa denuncia ma non si sa di che cosa - sottolinea l'avvocato laziale -, perché non si capisce quando e come avrebbe saputo o quali atti sarebbero stati compiuti per alterare la partita". Stefano Palazzi, procuratore della Figc, dovrebbe chiedere alla Corte di Giustizia la condanna del centrocampista a 4 anni e mezzo per doppio illecito (oltre alla gara con il Genoa c'è anche quella con il Lecce). "La situazione può peggiorare? E' teoricamente possibile - ammette Gentile - perché oggi discutiamo un appello fatto da Palazzi contro il proscioglimento di Mauri e della Lazio per l'illecito sportivo e poi discutiamo anche l'appello fatto dalla Lazio e da Mauri contro l'omessa denuncia". L'avvocato dellaha criticato la presa di posizione del procuratore di Cremona, Roberto Di Martino, che ha criticato la sentenza sportiva di primo grado e ha annunciato per settembre nuovi elementi per l'inchiesta penale. "Dopo quelle dichiarazioni - ha detto Gentile - pensavo che la procura nel fare l'appello depositasse chissà quali atti nuovi, ma non è successo niente, forse se l'è risparmiata. Non sono preoccupato da quelle dichiarazioni perché la corte è talmente solida dal punto di vista professionale da non farsi influenzare, ma se le risparmiava era meglio".