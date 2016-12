Inter, Erick Thohir è a Milano per chiudere la trattativa

- Era diventato un vero e proprio giallo, la presenza a Milano di. Un giallo che si è presto risolto visto che nel capoluogo lombardo è sbarcato il fratello del magnate indonesiano,, per una visita lampo. Arrivato e ripartito dopo pochissimo. Non si sa, a questo punto, quale sia stato il motivo del viaggio, forse solo per alcuni incartamenti. Erick ha detto che "non sarò a Milano nelle prossime settimane. Sono in Giappone".

Nessun vertice, quindi, con Massimo Moratti che è a Forte dei Marmi per gli ultimi giorni di vacanza. Poi tornerà a Milano per la prima della sua Inter contro il Cittadella in Coppa Italia e solo successivamente si metterà al lavoro per dare l'addio alla sua Inter.

Ormai, però, è tutto definito e il ritorno di un Thohir nel nostro Paese è il chiaro segnale che i legali delle due parti si stiano muovendo con una certa velocità per mettere nero su bianco il prima possibile. Certo, dovranno essere rispettati alcuni tempi tecnici che sono inevitabili in queste situazioni così delicate, ma i continui su e giù dell'indonesiano (e della sua famiglia) sono il sintomo che qualcosa di grosso stia davvero accadendo. Insomma, dopo il faccia a faccia dello scorso 25 luglio, siamo alle firme, anticamera del closing finale che secondo le normali tempistiche dovrebbe avvenire a breve (al massimo tra una quindicina di giorni). In tutto questo scenario ci sono cose che sono praticamente assodate, come il passaggio nelle mani dell'indonesiano del 75% della società nerazzurra. I Moratti resterebbero lo stesso in società con Massimo nel CdA e il figlio Angelo Mario come vice presidente.

Intanto Thohir ha fatto tutto e il contrario di tutto per apparecchiare il tavolo come si deve, è diventato follower dell'Inter su Twitter, e soprattutto ha dato mandato di vendere il suo 15% dei Philadelphia 76ers (squadra di Nba) per concentrarsi sulla sua nuova avventura in Serie A.