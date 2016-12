Ronaldinho: "Al Barcellona facevo sesso prima delle partite"

foto LaPresse 16:11 - Recentemente si è fatto operare a denti e gengive per risolvere l'ormai celebre problema estetico. Nonostante quel difetto, però, a Ronaldinho le donne non sono mai mancate: "All'epoca del Barcellona, prima delle partite, spesso facevo sesso prima di giocare - spiega l'ex milanista all'edizione brasiliana di Playboy -. Non solo non era un problema, ma ne traevo anche beneficio sul campo, dove ero più felice". per risolvere l'ormai celebre problema estetico. Nonostante quel difetto, però, alenon sono mai mancate: "All'epoca del Barcellona, prima delle partite, spesso facevo sesso prima di giocare - spiega l'ex milanista all'edizione brasiliana di-. Non solo non era un problema, ma ne traevo anche beneficio sul campo, dove ero più felice".

Dinho, nel corso dell'intervista, ha rivelato di essere attualmente fidanzato: "Sono innamorato da un po' di tempo. In passato sono stato infedele spesso, ma adesso non ho alcuna intenzione di commettere lo stesso errore. La mia prima volta? E' successo a 13 anni con una vicina di casa. Eravamo amici ed è stato molto bello per entrambi".