Juve, al via l'operazione Supercoppa: a Roma tre giorni prima

foto LaPresse 08:59 - Conte non vuole fallire il primo obiettivo stagionale e ha deciso di portare la Juve in anticipo a Roma, dove domenica sera sfiderà la Lazio in Supercoppa. Il tecnico ha ritrovato i nazionali che, aggregati al resto del gruppo, avrebbero dovuto scendere immediatamente in campo per un primo allenamento. I campi della Borghesiana erano, però, in condizioni giudicate inaccettabili. Risultato: niente seduta e Conte apparso furioso. non vuole fallire il primo obiettivo stagionale e ha deciso di portare lain anticipo a Roma, dove domenica sera sfiderà lain Supercoppa. Il tecnico ha ritrovato i nazionali che, aggregati al resto del gruppo, avrebbero dovuto scendere immediatamente in campo per un primo allenamento. I campi della Borghesiana erano, però, in condizioni giudicate inaccettabili. Risultato: niente seduta e Conte apparso furioso.

Da venerdì la Juve potrebbe quindi cambiare campo e spostarsi all'Acqua Acetosa dove, peraltro, saranno valutate le condizioni di Barzagli, che ha risposto alla convocazione azzurra di Prandelli ma poi è tornato a Vinovo per curarsi. Non dovesse farcela è pronto Caceres, più che Ogbonna, a fare reparto con Bonucci e Chiellini. Per il resto formazione praticamente già fatta con Vucinic e Tevez che formeranno la coppia d'attacco. Il montenegrino ha dimostrato anche in Nazionale di essere in un momento di grande forma: doppietta contro la Bielorussia. Impossibile lasciarlo fuori.



Sono 27 in totale i convocati per la sfida contro la Lazio: Buffon, Chiellini, Caceres, Ogbonna, Pogba, Pepe, Marchisio, Vucinic, Tevez, De Ceglie, Giovinco, Peluso, Llorente, Barzagli, Motta, Marrone, Bonucci, Padoin, Pirlo, Asamoah, Vidal, Lichtsteiner, Quagliarella, Storari, Matri, Isla, Rubinho.