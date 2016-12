Milan, Balotelli ci sarà contro il Psv 

- Ilpuò passare un buon Ferragosto.sarà regolarmente in campo martedì nei playoff di Champions League contro il Psv Eindhoven. Il versamento al ginocchio destro si sta riassorbendo e non preoccupa più. Ora l'ansia è tutta in casa degli olandesi visto che si è fermato il fenomeno 17enne. Problema alla coscia destra per l'esterno belga, fresco di tripletta nell'ultimo turno di campionato contro il Nec.

Mario Balotelli dopo diverse sedute di fisioterapia riprenderà ad allenarsi insieme al gruppo, probabilmente da venerdì. Allarme rientrato dunque per l'attaccante che sarà al centro dell'attacco, anche se non potrà essere al 100% della condizione fisica. Comunque troppo importante la sua presenza, imprescindibile per il gioco di Allegri.

Da un infortunio all'altro, questa volta in casa Psv che rischia di perdere uno dei suoi gioielli. Il 17enne Bakkali ha riscontrato dei problemini alla coscia destra durante il ritiro della sua Nazionale, il Belgio. Gli olandesi ora valuteranno la gravità dell'infortunio con degli esami strumentali. Sarà comunque un inferno al Philips Stadion per i rossoneri: esauriti in pochissimo tempo tutti i 35mila tagliandi.