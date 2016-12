Calcioscommesse: Stefano Mauri aspetta la sentenza della Corte Federale

foto LaPresse Correlati Mauri squalificato sei mesi 10:46 - Quindici mesi fa fu arrestato all'alba, e sembrava che la sua carriera fosse finita. Ora che la Disciplinare ha respinto le pesantissime richieste di Palazzi - quattro anni e sei mesi - e derubricato l'accusa da illecito sportivo a omessa denuncia, sei i mesi di squalifica, per la sola partita Lazio-Genoa del 2011, Stefano Mauri aspetta la sentenza della Corte Federale, secondo grado di giudizio sportivo, che si riunirà a Roma il 16 agosto per i ricorsi presentati, tra gli altri, dai legali di Mauri per cui chiederanno il proscioglimento e del procuratore Palazzi che ha visto cadere miseramente tutto il suo impianto accusatorio. - Quindici mesi fa fu arrestato all'alba, e sembrava che la sua carriera fosse finita. Ora che la Disciplinare ha respinto le pesantissime richieste di Palazzi - quattro anni e sei mesi - e derubricato l'accusa da illecito sportivo a omessa denuncia, sei i mesi di squalifica, per la sola partitadel 2011,aspetta la sentenza della Corte Federale, secondo grado di giudizio sportivo, che si riunirà a Roma il 16 agosto per i ricorsi presentati, tra gli altri, dai legali diper cui chiederanno il proscioglimento e del procuratoreche ha visto cadere miseramente tutto il suo impianto accusatorio.

Un nuovo round, quindi, sul calcio scommesse ma sicuramente non sarà l'ultimo. L'orientamento della Corte federale, infatti, è quello di confermare in toto le sentenze della Disciplinare anche se potrebbe essere rivista la posizione di Mauri il quale rischia una doppia omessa denuncia, anche per la gara Lecce-Lazio, e vedrebbe salire a dieci mesi la squalifica. Ma tutto lascia presagire che non verrà cambiato nulla rispetto alla sentenza di primo grado. E così la patata bollente di una vicenda che presenta ancora tanti lati oscuri, passerà nelle mani prima al Tnas poi, ad ottobre, in quelle della procura di Cremona quando potrebbero emergere nuove carte sui rapporti, tra gli altri, tra Mauri ed il famoso mister X, colui che in pratica teneva i contatti tra il clan degli zingari ed i giocatori per combinare le partite. Insomma se per quella sportiva si è arrivati, per ora, al colpo di spugna, per la giustizia ordinaria la partita è ancora tutta da giocare. E chissà che a dicembre anche la procura federale tornerà in partita per un nuovo processo sportivo.

PIETRO PINELLI