Italia-Argentina, Aurelio De Laurentiis: "Insigne e Higuain, che campioni"

foto LaPresse 00:45 - Per un Prandelli che non può certo sorridere, c'è un De Laurentiis che gongola per le prestazioni di Higuain e Insigne. "L'Italia perde, il Napoli vince con 2 gol sensazionali. Complimenti a entrambi! - scrive il numero uno partenopeo su Twitter -. Il Pipita una partita da campione". Il presidente del Napoli pizzica poi Osvaldo: "Non capisco perché i giornali vorrebbero farmelo comprare. Non lo trovo da Nazionale né da Napoli".

De Laurentiis, su di giri per quanto mostrato dai suoi giocatori in campo, oltre alla partita di Higuain sottolinea la prova di Insigne, Maggio e Fernandez. "Lorenzo è un fenomeno in crescita - scrive -. Entrando ha trasformato l'Italia, sono orgoglioso di lui. Bravissimo Fernandez, una saracinesca in difesa. Bravo anche Maggio, ma stasera l'Argentina ha giocato meglio dell'Italia. Ha meritato la vittoria".



Nel finale c'è spazio anche per una stoccata allo scarso pubblico presente allo stadio: "Che tristezza l'Olimpico e che gioia il San Paolo nelle ultime due amichevoli. Grazie Napoletani. Forza Napoli sempre".