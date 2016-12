Italia, Prandelli: "Mancata un po' di cattiveria"

- "Abbiamo trovato una squadra di grande qualità, una delle più forti. Abbiamo commesso errori in uscita ma poi abbiamo fatto bene. Siamo mancati un po' vicino all'area di rigore. E' mancata un po' di cattiveria, ma la squadra ha fatto bene. Onore a questa Argentina". Nonostante la sconfitta per 2-1è comunque soddisfatto della prova della sua Italia ma, dice, "i giovani sono bravi, hanno qualità, ma devono crescere".

"Sono sono molto bravi - dice ancora Prandelli -, ma per la nazionale maggiore ci vuole tempo. Insigne? Tutti sono ragazzi che devono crescere e fare esperienza, ma Lorenzo ha qualità".

Intanto l'Italia prosegue il suo cammino verso i Mondiali: "Prima di parlare dei Mondiali ci dobbiamo qualificare e noi non siamo ancora qualificati...". Poi sulle scelte tattiche: "De Rossi potrà essere riproposto da difensore centrale? Dobbiamo verificare alcune cose - spiega - De Rossi per me è andato molto bene".

Messaggio finale all'atmosfera particolare per la dedica al Papa Francesco: "Questa amichevole - conclude Prandelli - l'abbiamo voluta tutti. Sono felice perché abbiamo visto tante famiglie e tanti bambini ed è quello che volevamo. Siamo orgogliosi di aver portato 41mila persone allo stadio il giorno prima di Ferragosto".