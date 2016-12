Svezia, Ibra è irresistibile: tre gol alla Norvegia

- Ibra-show nell'amichevole della Svezia. A Solna contro la Norvegia finisce 4-2 per gli svedesi con il centravanti del Psg ha firmato tre dei quattro gol della sua nazionale. La colpa dei norvegesi e' stato quello di voler giocare una partita a viso aperto. E' stato un gioco facile per Ibra affondare nella difesa ospite, tanto che il suo primo gol e' arrivato dopo poco piu' di un minuto con rasoterra. Al 29' il raddoppio lasciato completamente libero dai difensori. Prima dell'intervallo uno-due della Norvegia con rigore di Abdellaoue (38') e rete di Johanson (con deviazione decisiva di un difensore) e partita riaperta. A chiuderla di nuovo ci ha pensato ancora una volta Ibra che al 13' con una punizione ha siglato il 3-2. Nel finale il quarto gol svedese con Johansson con un tiro da trenta metri. La Svezia a trazione anteriore, trascinata da Ibrahimovic, convince ma se vuole sperare di giocarsi le sue carte fino in fondo per il Mondiale dovra' fare piu' attenzione in difesa. Lo si vedra' il 6 settembre a Dublino contro l'Irlanda di Trapattoni: una sfida che varra' il secondo posto del gruppo C delle qualificazioni.

Svezia a parte, le big stentano in questa giornata di amichevoli internazionali, caratterizzata dalla sconfitta a sorpresa deli verdeoro, reduci dal trionfo in Confederations Cup, si arrendono 1-0, decide un autogol di Dani Alves al 48'. Non convincono neppurei transalpini non vanno oltre lo 0-0 in Belgio, mentre i tedeschi pareggiano 3-3 in rimonta col Paraguay (Gundogan, Muller e Bender rispondono a Nunez, Pittoni e Samudio).

Soffre ma vince l'Inghilterra, che batte 3-2 la Scozia dopo essere andata due volte in svantaggio: i gol di Walcott, Welbeck e Lambert rispondono a quelli di Morrison e Miller. Cristiano Ronaldo salva il Portogallo: i lusitani fanno 1-1 con l'Olanda, passata in vantaggio grazie ad una rete del neo romanista Strootman. L'unica big a vincere senza affanni è la Spagna che in Ecuador si impone 2-0 grazie ai sigilli di Negredo e Cazorla.

Pandev realizza un rigore nel 2-0 che la Macedonia infligge alla Bulgaria, Vucinic va a segno nell'1-1 tra Bielorussia e Montenegro, mentre Guarin - con un gol all'89' - decide Colombia-Serbia, terminata 1-0. Negli altri incontri, l'Ucraina batte 2-0 Israele, stesso punteggio con cui la Grecia vince in Austria. Finisce 1-1 tra Ungheria e Repubblica Ceca, a reti bianche Galles-Iranda, mentre l'Albania regola 2-0 l'Armenia.