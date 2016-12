Italia-Argentina 1-2: decisivi Higuain e Banega, agli azzurri non basta Insigne

foto LaPresse Correlati Foto del match

De Laurentiis scatenato: "Higuain e Insigne due campioni, Osvaldo non è da Napoli" 15:09 - Nell'amichevole organizzata in onore di Papa Francesco, l'Italia perde 2-1 contro l'Argentina. All'Olimpico di Roma, Higuain sblocca la partita al 20' dopo un errore di De Rossi. L'Albiceleste raddoppia con Banega (49') mentre gli azzurri, in grande difficoltà dal punto di vista fisico, si accendono solo nel finale grazie a Diamanti (traversa su punizione al 67') e Insigne, che realizza l'1-2 con un destro a giro al 76'. - Nell'amichevole organizzata in onore di, l'Italia perde 2-1 contro l'Argentina. All'Olimpico disblocca la partita al 20' dopo un errore di. L'Albiceleste raddoppia con(49') mentre gli azzurri, in grande difficoltà dal punto di vista fisico, si accendono solo nel finale grazie a(traversa su punizione al 67') e, che realizza l'1-2 con un destro a giro al 76'.

LA PARTITA

"Che sia veramente un'amichevole, mi raccomando". L'Italia, per 70 minuti, rispetta alla lettera l'invito di Papa Francesco creando zero, o quasi, dalle parti di Andujar. Non è tanto questione di occasioni da gol, quanto, piuttosto, di atteggiamento e condizione fisica. Gli azzurri, imballati e sulle gambe, sono in perenne ritardo e privi di mordente mentre l'Argentina, senza spingere eccessivamente, si chiude con ordine e si distende sul velluto con Palacio, Lamela e Higuain, assoluto protagonista della serata.



Dopo averlo escluso in Confederations per motivi disciplinari, Prandelli sfrutta il k.o. di Balotelli per rilanciare Osvaldo al centro dell'attacco. Il giallorosso, il cui addio alla Roma pare sempre più vicino, si carica il peso offensivo azzurro muovendosi mica male. Dopo sei minuti l'italo-argentino viene lanciato da De Rossi, che si prende un rischio enorme dribblando in difesa e uscendo palla al piede. L'azione - disinnescata dalla puntuale uscita di Andujar - evidentemente inietta un'eccessiva fiducia a Capitan Futuro, unico responsabile del vantaggio albiceleste. Minuto 20: De Rossi prova a cambiare gioco dalla difesa ma serve Lamela; il Coco serve Higuain, che rientra sul destro e trafigge Buffon.



L'Italia perde il confronto a centrocampo, dove la vivacità di Verratti - comunque molto impreciso in fase di impostazione - non basta. Montolivo è in evidente ritardo di condizione mentre Marchisio, impalpabile, sciupa da due passi l'unica occasione azzurra del primo tempo (40'). La squadra di Prandelli, che riesce a creare varchi solo sull'out di destra (con Maggio e Candreva), non trova alcuna contromisura al 4-3-3 di Sabella. Il nostro c.t. prova a cambiare qualcosa a inizio ripresa inserendo subito Florenzi, Aquilani e Insigne. Il risultato è che Banega, dopo quattro minuti, sfrutta un assist da sinistra di Higuain e, col destro, impallina Buffon per la seconda volta. La girandola di cambi non muta la costante del match: Argentina su di giri e Italia tremendamente a corto d'ossigeno. Sotto per 2-0 fino a 20 minuti dal termine, la squadra di Prandelli si rianima con la traversa di Diamanti e il gioiello di Insigne. A un anno dal Mondiale, a cui peraltro non siamo ancora qualificati, appare assai pochino.

LE PAGELLE



Higuain 7,5 - Ai tifosi del Napoli, del k.o. azzurro, interesserà ben poco. L'uomo scelto da De Laurentiis per sostituire Cavani è l'assoluto protagonista della serata con un gol e l'assist per Banega. Tecnica sopraffina e movimenti intelligenti: fa sempre la cosa giusta al momento giusto.



Di Maria 7 - Mezz'ala sinistra nel centrocampo a tre argentino. Non è il suo ruolo, ma si adatta presto e per la nostra difesa - in difficoltà per i suoi ripetuti inserimenti - sono dolori.



Palacio 6,5 - Largo a destra o sinistra, sguscia che è un piacere tra le maglie italiane. Manca di freddezza sotto porta, per fortuna nostra.



De Rossi 5 - Centrale in una difesa a tre è una cosa, farlo a quattro un'altra. In confusione quando viene puntato, si concede troppe uscite palla al piede. Disastroso in occasione del vataggio argentino, quando regala palla a Lamela.



Insigne 7 - Accende gli ultimi minuti con una perla d'antologia. Nel finale, l'Italia si affida completamente ai sui piedi.

IL TABELLINO



ITALIA-ARGENTINA 1-2

Italia (4-3-2-1): Buffon 6 (9' st Marchetti 6,5); Maggio 6 (27' st Cerci sv), De Rossi 5, Chiellini 6, Antonelli 5,5; Montolivo 5 (1' st Aquilani 5,5), Verratti 5,5, Marchisio 5 (1' st Florenzi 5,5); Candreva 6 (1' st Insigne 7), Giaccherini 6 (9' st Diamanti 6,5); Osvaldo 5,5.

A disp.: Sirigu, Bonucci, Astori, De Silvestri, Ranocchia, Pirlo, Gilardino, El Shaarawy. All.: Prandelli 5

Argentina (4-3-3): Andujar 6; Campagnaro 6, Garay 6 (27' st Coloccini sv), F. Fernandez 6, Basanta 5,5; Biglia 6,5, Mascherano 6 (30' st Maxi Rodriguez sv), Di Maria 7 (37' st R. Alvarez sv); Lamela 6 (1' st Banega 6,5), Higuain 7,5 (16' st Lavezzi 6), Palacio 6,5 (44' st A. Fernandez sv).

A disp.: Ustari, Romero, Ansaldi, Zabaleta. All.: Sabella 6,5

Arbitro: Stark (Germania)

Marcatori: 20' Higuain (A), 4' st Banega (A), 31' st Insigne (I)

Ammoniti: Campagnaro (A)

Espulsi: -

CESARE ZANOTTO