Croazia: Marko Livaja escluso dalla Under 21

foto LaPresse 20:31 - Il talento non gli manca di certo, ma nemmeno la testa calda. Marko Livaja, attaccante dell'Atalanta, ne ha combinata un'altra. Il giocatore è stato escluso dalla nazionale croata under 21 per non aver risposto alla convocazione per il match contro il Liechtenstein. Il ct ha rivelato di essere stato contattato dall'agente di Livaha che gli aveva chiesto di non convocarlo "perché stanco". Kovac: "Ha dei grossi problemi di atteggiamento".

Il commissario tecnico croato non ha ceduto alle pressioni dell'agente del giocatore che con delle telefonate gli aveva chiesto di non convocare l'atalantino perché troppo stanco dopo una preparazione estiva impegnativa. Dopo il rifiuto, il ct Kovac avrebbe provato a chiamare Livaja mandando anche degli sms, ma senza ottenere risposte. Da lì la decisione di escluderlo: "Siamo tutti uguali, non faccio differenze e non giocherà più in questa squadra finché sarò io ct".