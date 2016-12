Inter, Thohir vende le sue quote dei Philadelphia 76ers

foto LaPresse 12:23 - Erick Thohir punta tutto sull'Inter. Il magnate indonesiano ha deciso di mettere in vendita le sue quote, il 15%, dei Philadelphia 76ers di Nba per concentrarsi sulla nuova avventura nerazzurra. Investimento fatto due anni fa, ma di scarsi risultati viste le prestazioni della franchigia che non si è mai riuscita a qualificare ai playoff. Soldi freschi, non moltissimi, ma comuque importanti per cercare di ricostruire la grande Inter. punta tutto sull'. Il magnate indonesiano ha deciso di mettere in vendita le sue quote, il 15%, deidi Nba per concentrarsi sulla nuova avventura nerazzurra. Investimento fatto due anni fa, ma di scarsi risultati viste le prestazioni della franchigia che non si è mai riuscita a qualificare ai playoff. Soldi freschi, non moltissimi, ma comuque importanti per cercare di ricostruire la grande Inter.

La trattativa con Moratti è a buon punto e riprenderà dopo ferragosto. Probabile un incontro il 19 agosto, ancora tutto da confermare. Ma nel frattempo gli studi legali stanno continuando a scambiarsi informazioni per perfezione gli ultimi dettagli dell'affare. C'è la volontà di entrambi le parti di chiudere. E dagli Stati Uniti arrivano notizie incoraggianti per i tifosi interisti. Niente più Nba per Thohir, ma solo l'Inter in testa.