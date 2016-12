Brasile, il ct Scolari avverte Julio Cesar: "O giochi o salti i Mondiali"

foto LaPresse 09:50 - Dal ritiro del Brasile, il ct Scolari avvisa Julio Cesar: "Sono preoccupato per lui e lui lo sa. Se possibile, lui deve mettersi in testa che l'importante è giocare, non importa se in seconda, terza o quarta divisione. Io prima di fare le convocazioni per i Mondiali voglio vedere gente che gioca, come lo fa e se sono nelle giuste condizioni di forma. Chiunque voglia stare qui con me deve pensare alla Selecao e non solo ai soldi". - Dal ritiro del Brasile, il ctavvisa: "Sono preoccupato per lui e lui lo sa. Se possibile, lui deve mettersi in testa che l'importante è giocare, non importa se in seconda, terza o quarta divisione. Io prima di fare le convocazioni per i Mondiali voglio vedere gente che gioca, come lo fa e se sono nelle giuste condizioni di forma. Chiunque voglia stare qui con me deve pensare alla Selecao e non solo ai soldi".

La situazione del portiere della nazionale brasiliana preoccupa Scolari. Julio Cesar, retrocesso in Championship (la serie B inglese) con il Queens Park Rangers, è ora fuori squadra in attesa di una sistemazione, che non trova perché non vuole abbassarsi l'ingaggio che percepisce a Londra, ovvero 3,5 milioni di euro. "La Confederations Cup è stata un'esperienza bellissima, ma appartiene al passato - ha detto alla vigilia dell'amichevole contro la Svizzera - I miei calciatori, e quelli che aspirano a entrare nel gruppo, devono ricordarsi che possono succedere tante cose, e che ci sono casi di gente che va in un club ma poi non gioca con regolarità, oppure altri che rimangono dove sono ma 'cadono in disgrazia'. In ogni caso, non contano solo i soldi: possono dartene tantissimi, ma poi se poi rimani in panchina forse non ne vale la pena, almeno nella stagione che precede il Mondiale che giocheremo in casa. Con me nessuno è sicuro del posto".