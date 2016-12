Brasile, Michael Jackson e John Lennon all'Atletico Goianense

foto LaPresse 11:20 - Michael Jackson e John Lennon compagni di squadra. Nessuno scherzo: succederà davvero nell'Atletico Goianense, squadra di Serie B brasiliana, che ha annunciato l'acquisto del bomber Adriano Michael Jackson. Il suo arrivo va ad aggiungersi a quello del difensore John Lennon Silva. E per non farsi mancare nulla, in rosa c'è anche Mahatma Gandhi Heber, centrocampista che l'Atletico ha prelevato dal Vitoria Bahia, con cui ha esordito nel Brasilerao. compagni di squadra. Nessuno scherzo: succederà davvero nell', squadra di Serie B brasiliana, che ha annunciato l'acquisto del bomber. Il suo arrivo va ad aggiungersi a quello del difensore. E per non farsi mancare nulla, in rosa c'è anchecentrocampista che l'Atletico ha prelevato dal Vitoria Bahia, con cui ha esordito nel Brasilerao.

Una cosa del genere non poteva che accadere in Brasile, dove i calciatori assumono appellativi particolari coi quali a volte sostituiscono i nomi di battesimo. Michael Jackson viene chiamato così fin dai tempi in cui era un beniamino della 'torcida' del Palmeiras, per l'abitudine di festeggiare i suoi gol mimando i passi di danza della pop star, di cui questo bomber è sempre stato un grande ammiratore. Su di lui mise gli occhi il Parma. Per quanto riguarda John Lennon Silva, si tratta proprio del suo nome, scelto dal padre che era un grande fan dei Beatles. Anche Mahatma Gandhi Heber è stato battezzato così: in passato il suo nome era stato accostato alla Roma.