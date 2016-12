Messi: "Incontrare il Papa è stato speciale"

foto LaPresse 16:25 - "Il calcio mi ha portato nei posti più incredibili, ma quella di oggi è stata davvero una giornata speciale, indimenticabile". Messi racconta l'emozione dell'incontro con Papa Francesco, che alle nazionali di Italia e Argentina ha chiesto di pregare per lui. "Il modo migliore di rispondere è offrire mercoledì uno spettacolo pulito, sul campo e sugli spalti", ha detto la Pulce, che però non sarà in campo a causa di una contrattura alla gamba sinistra. - "Il calcio mi ha portato nei posti più incredibili, ma quella di oggi è stata davvero una giornata speciale, indimenticabile".racconta l'emozione dell'incontro con, che alle nazionali diha chiesto di pregare per lui. "Il modo migliore di rispondere è offrire mercoledì uno spettacolo pulito, sul campo e sugli spalti", ha detto la Pulce, che però non sarà in campo a causa di una contrattura alla gamba sinistra.

Messi ha spiegato di "non essere riuscito a parlare con il Papa perché c'erano tante persone. Il miracolo di una finale mondiale Italia-Argentina? Magari, noi ci puntiamo e anche gli azzurri. Anche se oggi il calcio è in secondo piano".