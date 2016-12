Balotelli a colloquio privatamente col Papa dopo l'udienza

foto LaPresse 18:50 - Sarà anche infortunato e con un ginocchio gonfio ma lo scatto, almeno da quanto si è visto, è ancora buono. L'udienza in Vaticano della nazionale di Prandelli ha avuto una coda curiosa e divertente nello stesso momento. Mentre infatti il Papa stava uscendo dalla sala Clementina, Balotelli si è alzato di scatto e lo ha inseguito. Mario ha chiesto di poter passare e parlare privatamente con Francesco - desiderio già manifestato alla vigilia dell'incontro - e, ottenuto il permesso, si è ritirato per qualche minuto con il Santo Padre. I due si sono fermati a parlare in una stanza accanto e, all'uscita, Balotelli è apparso molto commosso ed emozionato ma non ha rivelato a nessuno i contenuti del suo colloquio con il Papa. - Sarà anche infortunato e con un ginocchio gonfio ma lo scatto, almeno da quanto si è visto, è ancora buono. L'udienza in Vaticano dellaha avuto una coda curiosa e divertente nello stesso momento. Mentre infatti ilstava uscendo dalla sala Clementina,si è alzato di scatto e lo ha inseguito. Mario ha chiesto di poter passare e parlare privatamente con Francesco - desiderio già manifestato alla vigilia dell'incontro - e, ottenuto il permesso, si è ritirato per qualche minuto con il Santo Padre. I due si sono fermati a parlare in una stanza accanto e, all'uscita, Balotelli è apparso molto commosso ed emozionato ma non ha rivelato a nessuno i contenuti del suo colloquio con il Papa.

Balotelli è stato poi rimandato a casa dallo staff medico della Nazionale che lo ha giudicato non arruolabile per la partita contro l'Argentina. La sfida, quindi, sarà orfana dei due protagonisti principali: Balotelli per l'Italia e Messi per l'Argentina.



Poco prima, il Pontefice si era complimentato con gli azzurri per la disciplina, visto che i ragazzi di Prandelli si sono messi in fila indiana per salutarlo mentre i sudamericani facevano capannello. "Qui in Vaticano mi rimproverano che sono indisciplinato, ma avete capito da che popolo vengo?", le parole di Papa Francesco.