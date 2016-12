Napoli, Behrami: "Siamo attrezzati per fare bene, ma ai tifosi non basta più il secondo posto"

foto LaPresse Correlati Napoli, accelerata per Matri 12:00 - A poco più di una settimana dall'inizio del campionato, una delle colonne del Napoli, Valon Behrami, è fiducioso in vista della nuova stagione: "Siamo attrezzati per far bene sia in campionato che in Europa - spiega al Corriere del Ticino -. Forse l'incognita resta la pressione dei tifosi, che non s'accontentano più del secondo posto". Intanto Lavezzi lancia Higuain: "Spero venga amato più di me. Sulla città gli ho detto solo cose belle". - A poco più di una settimana dall'inizio del campionato, una delle colonne del, è fiducioso in vista della nuova stagione: "Siamo attrezzati per far bene sia in campionato che in Europa - spiega al Corriere del Ticino -. Forse l'incognita resta la pressione dei tifosi, che non s'accontentano più del secondo posto". Intanto Lavezzi: "Spero venga amato più di me. Sulla città gli ho detto solo cose belle".

Il Pocho, raggiunto da Cavani a Parigi, mercoledì affronterà l'Italia con l'Argentina nell'amichevole in onore di Papa Francesco. L'ex azzurro rivela di aver chiacchierato con Higuain prima del suo arrivo in Italia: "Ho parlato spesso con lui prima del suo trasferimento al Napoli. Sulla città ho detto solo cose belle. A differenza di quello che si dice in giro, io stavo molto bene a Napoli. Non ho trovato molte differenze con l'Argentina. Sono sicuro che Gonzalo farà del suo meglio per fare bene in azzurro".