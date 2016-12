Juventus, Llorente smentisce tutti: "Non è vero che Conte non è contento di me"

foto LaPresse Correlati Pirlo: "Resto se non sono un peso" 11:24 - "Non è vero che Antonio Conte non è contento di me". Fernando Llorente smentisce categoricamente le voci circolate in questi giorni su alcuni problemi sorti col tecnico della Juventus. Intervenuto al "El Larguero" su Cadena Ser, l'attaccante bianconero ha precisato: "Spero di adattarmi il prima possibile al nuovo modulo". Intanto Llorente è tornato, dopo un anno, a far parte della nazionale spagnola che affronterà l'Ecuador in amichevole. - "Non è vero chenon è contento di me".smentisce categoricamente le voci circolate in questi giorni su alcuni problemi sorti col tecnico della Juventus. Intervenuto al "El Larguero" su Cadena Ser, l'attaccante bianconero ha precisato: "Spero di adattarmi il prima possibile al nuovo modulo". Intanto Llorente è tornato, dopo un anno, a far parte della nazionale spagnola che affronterà l'Ecuador in amichevole.

Ancora a proposito del modulo proposto da Conte, l'iberico ha ha fatto capire che c'è ancor ancora qualche "problema" di adattamento: "Il mister mi fa giocare nel 3-5-2 e per questo motivo sto provando ad adattarmi al meglio". Un pensiero va anche ai prossimi Mondiali in Brasile che Llorente vuole conquistare a ogni costo: "Sarà una stagione importante per me".

Infine, un pensierio alla Supercoppa di sabato contro la Lazio: "Ho una gran voglia di iniziare".