Milan, allarme Balotelli: in dubbio per la Champions

- Già non era andato benissimo il sorteggio ma questa non ci voleva. A una settimana dall'andata del preliminare di Champions, in casa. L'attaccante rossonero si è fermato nel primo allenamento della Nazionale e con lo staff medico azzurro ha deciso di saltare l'amichevole contro l'Argentina. Il ginocchio gonfiopreoccupa il clan milanista che ora teme di non poterlo avere a disposizione nell'andata con il Psv.

Il d-day è il 20 agosto, giorno della trasferta importantissima di Eindhoven. Dando per scontato che l'obiettivo Champions non si può fallire, va capito in quali condizioni arriverà il Milan alla partita di andata contro il Psv. Già senza Pazzini, Allegri non può rischiare di perdere anche Mario Balotelli. Dopo essere stato rimandato a casa dal dottor Castellacci, SuperMario sarà visitato dai medici rossoneri e sarà tenuto a riposo qualche giorno per permettere al ginocchio di sgonfiarsi. Di certo, fin qui, il pre-campionato di Balo non è stato dei migliori. Dopo l'infortunio patito in Confederations, l'attaccante del Milan ha dovuto fare i conti con una serie di problemini che lo stanno rallentando nella preparazione. Prima il risentimento muscolare al polpaccio. Adesso il gonfiore al ginocchio. Niente di grave, per carità, ma certamente il sintomo di una situazione da tenere in debito conto e risolvere al più presto.

Tant'è che Adriano Galliani, che aveva abbandonato la pista solo qualche giorno fa, ha riaperto una porticina al ritorno di Marco Borriello. L'attaccante della Roma è in stand-by, tenuto lì in sospeso in attesa di capire la situazione di Balo. Se l'infortunio dovesse essere più preoccupante di quanto attualmente sembra, l'ad rossonero chiuderà con i giallorossi e restituirà una maglia a Borriello.