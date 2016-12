Prandelli chiama il Papa: "Spero venga a vederci" 

- Anchenon nasconde l'emozione per l'imminente incontro con il papa che avverrà alla viglia della partita amichevole di Roma contro l'Argentina. "Il Papa a vedere Italia-Argentina? Certo che ci spero. Non so se per l'emozione riuscirò a chiedergli di venire, ma io ci spero. Per me incontrare il Papa è straordinario. La partita contro l'Argentina è il nostro benvenuto al Santo Padre", ha detto il ct azzurro.

"Al Santo Padre non si chiede nulla, bisogna solo ascoltare, anche perché lui sa tutto. Spero di avere la forza di poter chiedere a lui qualcosa, ma non so se riuscirò", ha ribadito. Sulla sfida: "La partita ha un significato particolare. Le due squadra alloggiano nello stesso albergo e lo spirito deve essere quello di una festa. L'idea di organizzare questa amichevole è dare il benvenuto al Papa, e questo spirito deve accompagnare tutti. Vogliamo offrire qualcosa di speciale".

Prandelli ha chiarito che per lui "l'emozione dell'incontro con il Papa è più forte di una partita, perché in campo ci andiamo quasi ogni giorno, ma certe occasioni capitano una volta nella vita". Il ct ha così risposto a una domanda sulle parole di Balotelli, che all'arrivo a Roma aveva risposto a chi gli chiedeva se considerasse l'incontro col Santo Padre più importante della più importante delle sue partite: "Non so cosa abbia detto Mario, ma non sono d'accordo con l'idea che una partita conti più di un incontro del genere". Sul suo compleanno: "Per quanto riguarda il regalo, può farselo da solo se trova la condizione determinante. I ragazzi gli hanno fatto festa, abbiamo preparato un brindisi".

Comunque sia, quella con l'Argentina resta una partita importante: "Da un punto di vista della tecnica, vorremmo dare un seguito a quanto di buono mostrato in Brasile e quindi rimanere in partita a lungo. Questo sarebbe un successo. Lo spirito deve essere di festa, cercando di offrire qualcosa di particolare dal punto di vista tecnico a chi accorrerà alla sfida".

In azzurro torna Osvaldo, escluso dalla Confederations in base al codice etico. "Ho visto un Osvaldo determinato, abbiamo fatto anche qualche battuta su quanto successo - ha svelato il mister azzurro - . Se deve restare a Roma? Io non mi intrometto mai in queste vicende, dico solo che l'ideale per tutti sarebbe che si trovasse un equilibrio e un punto d'incontro. Credo che per la Roma sia un giocatore importante ma ha bisogno di un ambiente sereno per giocare al massimo. Negli ultimi anni abbiamo sempre intravisto la potenzialità della Roma e, nelle dichiarazioni diverse dei giocatori rispetto al passato, sembra ci sia uno spirito diverso, più compatto. Dalle prime amichevoli mi sembra ci sia la volontà di fare una stagione importante, avendo preso anche dei giocatori pronti. Può essere una sorpresa".

Brutte notizie arrivano, invece, per Andrea Barzagli. Il difensore della Juve lascerà il ritiro nella giornata di martedì, subito dopo la visita a Papa Francesco. Il calciatore, ancora alle prese con la tendinopatia, è stato visitato dallo staff tecnico della Nazionale e proseguirà le cure a Torino.