Serie A: Fiorentina-Catania posticipata a lunedì 26 agosto

- "La gara Fiorentina-Catania, valida per la 1a giornata di andata della Serie A 2013/2014, inizialmente in programma domenica 25 agosto 2013, è stata, su richiesta della società viola per l'impegno in trasferta nella Uefa Europa League, posticipata a lunedì 26 agosto 2013 alle ore 20.45". Così recita il comunicato della Lega diriguardante il debutto in campionato dei viola al Franchi contro gli etnei. La squadra diavrà dunque 24 ore in più di riposo dopo il match d'andata del playoff di Europa League a Zurigo contro il Grasshoppers previsto per giovedì 22 agosto alle ore 20.45.Sabato 24 agosto ore 18Hellas Verona-MilanSabato 24 agosto ore 20.45Sampdoria-JuventusDomenica 25 agosto ore 18Inter-GenoaDomenica 25 agosto ore 20.45Cagliari-AtalantaLazio-UdineseLivorno-RomaNapoli-BolognaParma-ChievoTorino-SassuoloLunedì 26 agosto ore 20.45Fiorentina-Catania