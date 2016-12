Italia, ansia per Balotelli che ha lasciato l'allenamento

foto LaPresse Correlati Prandelli: "Spero il Papa venga a vederci" 09:37 - Italia in ansia per l'infortunio di Mario Balotelli. L'attaccante azzurro ha dovuto lasciare l'allenamento per un "versamento al ginocchio destro" (quello operato per intenderci) e quindi la sua presenza nella sfida amichevole in onore di Papa Francesco contro l'Argentina comincia a essere in forte dubbio. "Le condizioni del giocatore del Milan verranno valutate giorno per giorno", ha precisato il dottor Castellacci. in ansia per l'infortunio di. L'attaccante azzurro ha dovuto lasciare l'allenamento per un "versamento al ginocchio destro" (quello operato per intenderci) e quindi la sua presenza nella sfida amichevole in onore dicomincia a essere in forte dubbio. "Le condizioni del giocatore del Milan verranno valutate giorno per giorno", ha precisato il dottor Castellacci.

"Non è nulla di grave - ha poi aggiunto il medico della Nazionale - ma rischiare i giocatori non è nostra abitudine".

Pesa infatti sulla scelta di Prandelli, piu' delle condizioni e della volontà del giocatore, l'imminente preliminare di Champions che vede impegnato il Milan ad Eindhoven. "Dire che farlo giocare mercoledì sarebbe rischioso è una parola grossa - ha spiegato ancora Castellacci - perché rischiare un giocatore non è nelle nostre abitudini. Non c'è bisogno di esami: vediamo domani (martedì) come sta il ginocchio, se è ancora un po' pastoso eviteremo di impiegarlo, se sarà migliorato lo reinseriremo in gruppo''. Ma la volontà di Balotelli pesa? ''Sì, pesa la sua volontà di restare, è una partita particolare e c'è l'incontro con il Papa'', la risposta del medico azzurro. Ma la possibilità di vederlo in campo sono ora davvero ridotte.

E pensare che l'avventura a Roma era cominciata con le parole cariche di stima dello stesso attaccante nei confronti di Papa Francesco: "Sono felice di poter incontrarlo. Mi sembra davvero una brava persona. Spero che mi faccia anche gli auguri. Quello che gli dirò però a voi non lo dico. Ma questa udienza è una cosa bella", ha detto.Anche Gigi Buffon non vede l'ora di incontrare il Papa. "Si tratta di una partita speciale: è tutto molto bello, ci sono gli ingredienti giusti per cercare di fare una bella figura e onorare l'incontro nel migliore dei modi. Sappiamo che non ci sono in ballo i tre punti, ma gli altri aspetti sono molto piu' importanti", ha detto prima di entrare in albergo firmando autografi ai tifosi, così come il ct Cesare Prandelli. Nello stesso hotel alloggiano anche i giocatori argentini: i primi a presentarsi sono stati Lavezzi e Di Maria, mentre Leo Messi ha fatto trepidare un po' di più i tanti tifosi pronti ad accoglierlo, ma alla fine è arrivato anche lui. Vestito in jeans, scarpe da tennis bianche, t-shirt scollata con sopra una camicia a quadri azzurri e grigi sbottonata, il campione del Barcellona durante il suo transito dal Terminal 1 fino all'uscita dall'aerostazione ha calamitato l'attenzione di fan, dipendenti e persino numerosi turisti stranieri: vedendolo passare alcuni lo hanno salutato calorosamente, altri si sono precipitati per scattare con i telefonini qualche foto.