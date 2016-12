Il Real Madrid tentenna, il Manchester United dà l'assalto a Bale

- Tanto tuonò che non piovve. Le perplessità manifestate dal patron delsulla cifra enorme () da sborsare per portarein maglia merengues, hanno attirato la concorrenza. Quella più agguerrita arriva da, sponda United. Secondo "The Independent", i Red Devils sarebbero pronti a sferrare l'attacco per il gallese. Soldi in quantità e contropartita tecnica già stabilita:

Troppi rinvii, troppi soldi, settaggi di squadra da definire in tempi brevi. La somma fa il totale e il presidente del Tottenham, Daniel Levy, avrebbe cominciato a dubitare delle reali possibilità economiche del Real Madrid. Quelle necessarie a chiudere l'affare Bale. Che si prolunga da tempo, troppo, e ora rischierebbe pure di saltare.

Ad alimentare i dubbi del Tottenham ci ha pensato anche il presidente dei Blancos, Florentino Perez, che, nei giorni (annunciati) decisivi per la chiusura della trattativa, non ha fatto professione di diplomazia: "100 milioni sono troppi".

La fase di stallo nell'affair tra Real Madrid e Tottenham ha quindi consentito l'irruzione sulla scena di un terzo incomodo. O, se vogliamo, di un rivale per i merengues e di un nuovo, potenziale acquirente per gli Spurs. Sul proscenio si è presentato il Manchester United. Blasone a non finire, disponibilità economiche potenzialmente in ascesa se sarà ceduto Rooney (anche se i Red Devils sono piuttosto reticenti), ed una contropartita tecnica che potrebbe interessare al Tottenham: Javier Hernandez, il Chicharito.

Al momento non c'è l'offerta ufficiale del Red Devils, ma da fonti inglesi si apprende che una telefonata agli Spurs arriverà molto presto. Il numero, d'altronde, è già noto ed è stato composto negli anni passati per avviare e concludere il passaggio d Berbatov e Carrick dal Tottenham allo United. Bale attende di sapere se sarà il terzo a percorrere lo stesso tragitto. E resta in bilico. Ma ora a tirare la corda sono in tre.