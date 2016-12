Luca Toni meglio di Gomez, Higuain e Tevez

- Hanno riempito i giornali e le bocche dei tifosi per settimane. Hanno radunato migliaia di tifosi, vedasi, tra stadi e sedi sotto inni osannanti, fomentando i sogni di gloria di questa o quella squadra ma tutti, almeno per il momento, sono stati un grande flop. Dall'ultimoal primo, nelle amichevoli che "contano" hanno tenuto uno score decisamente sotto le attese. E allora ride, già 4 gol col Verona.

Ebbene sì, numeri alla mano il calciomercato 2013 delle punte ha portato più promesse e sogni che gol. L'estate sotto l'ombrellone ha riconsegnato ai tifosi di mezza Italia, da Torino a Napoli passando per Firenze, la capacità di sognare grandi trionfi e super gol, ma a conti fattii nuovi arrivati devono ancora calarsi nella parte. Dal primo all'ultimo, nessuno escluso. Dal famigerato "top player" juventino di nome, capace di segnare solo contro i dilettanti o nella sfida in famiglia, all'ultimo colpaccio del Napoli, firmato, in gol solo una volta contro il. Al netto delle amichevoli alla "scapoli-ammogliati" l'estate è stata un flop.

Lo è stata anche per Mario Gomez, bomber implacabile a Monaco e un po' arrugginito a Firenze dove il gol in maglia viola l'ha trovato solo una volta contro l'Apollon Limassol. Meccanismi da studiare, condizione da trovare così come l'intesa con Giuseppe Rossi (2 gol sempre con l'Apollon) hanno fatto il resto. Tornando a Torino, se l'Apache ha faticato e sta faticando coi metodi di Conte, meglio non va a Fernando Llorente: il re Leone, così come il collega, nelle amichevoli di lusso non ha mai trovato la porta. Ma poco importa e nessuno è preoccupato visto che dalle altre parti non è che le cose siano andate meglio: a Milano sponda Inter, per esempio, Icardi ha trovato solo un gol contro l'Amburgo e Belfodil, una rete contro il Vicenza, è salito all'onore delle cronache per i due rigori sbagliati in un solo match.