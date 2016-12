Pato conquista il pubblico del Corinthians 

foto LaPresse 15:38 - Pato grande protagonista nella 13.a giornata del Brasilerao. L'ex milanista, infatti, non solo è andato a segno, su rigore, nel 2-0 (in gol anche Ralf) con cui il suo Cortinthians grande protagonista nella 13.a giornata del. L'ex milanista, infatti, non solo è andato a segno, su rigore, nel 2-0 (in gol anche Ralf) con cui il suo ha battuto il Vitoria Bahia , ma soprattutto si è meritato gli applausi a fine partita del pubblico dello stadio "Pacaembu" per una prestazione finalmente convincente. Per Pato si tratta del quarto centro in campionato e ora il Timao è quarto con 21 punti.

Per quanto riguarda le altre partite, va al Flamengo il derby carioca contro il Fluminense, il superclassico Fla-Flu giocato nel nuovo Maracanà davanti a 29.538 spettatori e finito 3-2. A nulla è valsa ai campioni nazionali in carica la doppietta di Rafael Sobis, alla sua centesima partita con la maglia biancorossoverde: il Flamengo, rivitalizzato da Mano Menezes al punto che ora è risalito al 10° posto in classifica, ha replicato con due gol di Hernane e uno di Elias. Intanto al comando della classifica il Botafogo, che aveva pareggiato per 1-1 contro il Goias, è stato raggiunto dal Cruzeiro, che in casa non è riuscito a battere il Santos (è finita 0-0) e si è quindi dovuto accontentare di un punto, che lo lancia comunque in testa a quota 25. Spreca un'occasione d'oro il Coritiba (vincendo sarebbe volato al comando), che perde in casa contro il Vasco (0-1, al 4' colpisce Pedro Ken con il classico gol dell'ex) e rimane fermo a 23.