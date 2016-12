Manchester United e Liverpool firmano un patto: Suarez e Rooney non si vendono

- La rivalità è nota, ma a quanto pare, per una volta,sono d'accordo. Le due piazze, da sempre ostili per storia, tradizione e campanile, vanno ora a braccetto. Si comprendono, diventano un monolite. Entrambe adottano, senza sconti, il pugno duro con i calciatori affetti da strani "mal di pancia", al punto da firmare un patto d'onore per non vendere i gioielli, rispettivamente a

Prendi un inglese qualunque, e che abbia un interesse anche minimo per il calcio, e digli che Manchester United e Liverpool sono d’accordo. Dalla stessa parte della barricata. La reazione è ampiamente prevedibile: una risatina sarcastica, o uno sguardo sbalordito. L’hai detta grossa. Dall'alba dei tempi i dirimpettai mal si sopportano. Una reciproca contrapposizione che parte da lontanissmo; da quando a Liverpool si vantavano per il porto e a Manchester già mostravano compiaciuti il loro strapotere industriale.

L'hai detta grossa, allora. O forse no. Perché da qualche giorno a questa parte Liverpool e Manchester, sponda United, sono più vicine che mai. Dove non può arrivare una amicizia da campo – la tradizione e la rivalità parlano chiaro -, arrivano le strategie di mercato. Condivise a pieno, queste sì, che tu sia dei Reds o dei Red Devils. Già, alle rispettive dirigenze non vanno proprio giù i malcelati malumori di Wayne Rooney e Luis Suarez. Bomber di razza, nel pieno delle forze e col curriculum già ricco e ancora da completare, ma col broncio disegnato in volto. Vogliono andarsene tutti e due. Il centravanti del Manchester sente le sirene di Mourinho e avrebbe un dialogo complicato col tecnico Moyes (che, però, stamane ha negato frizioni). Il Pistolero vuole l’Arsenal ed è stato ancora più esplicito con il Liverpool, facendo scorrere fiumi di inchiostro su un concetto breve ma chiarissimo: “Vendetemi”.

I due scontenti d’oro sarebbero addirittura pronti a mettere per iscritto una richiesta ufficiale di trasferimento ai rispettivi club. Ma dall’altra parte della trincea la resistenza è a oltranza. Liverpool e Manchester hanno già respinto i primi e faraonici assalti di Chelsea e Arsenal, senza battere ciglio. Eppure non erano bruscolini. Il motivo è facilmente individuabile: evitare di rafforzare la concorrenza in Premier e, soprattutto, non piegarsi al volere dei calciatori. Ecco, allora, che tra le due società nasce, come riportato dal Daily Mail, una sorta di patto ufficiale. La clausola sembra unica: vietato vendere Rooney e Suarez in patria. Secondo il quotidiano inglese, invece, la reticenza a cedere i gioielli potrebbe venir meno in caso di offerte provenienti dall’estero. Apertura ai campionati stranieri – a patto che sul piatto vengano messe un bel po’ di sterline – e chiusura totale agli altri club di Premier. E un messaggio urlato ai giocatori per ridurne il potere e ridare forza ai contratti. Intanto sempre il Daily svela un possibile colpo di mercato dei Reds. In entrata e dall'Italia: Alessandro Matri. Lo juventino, avvicinato con forza al Napoli, potrebbe valutare (e preferire, secondo il Daily) l'alternativa inglese.



Intanto Luis Suarez incassa la solidarietà del compagno di nazionale, Edinson Cavani. Il Matador, citato dal Daily Mirror, critica il Liverpool, che non avrebbe rispettato gli accordi: "Il tecnico Rodgers - dice Cavani - parla di lealtà e rispetto, ma forse dovrebbe prima capire bene cosa significano queste parole. Luis ha avuto la possibilità di giocare in un grande club come la Juventus ma ha scelto l'anno scorso di rimanere al Liverpool. Per me questo significa essere leali". E ancora: "Io so di un accordo tra Suarez ed il Liverpool relativamente ad una sua cessione nel caso in cui il club non si fosse qualificato alla Champions League".