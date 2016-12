Real Madrid, Kakà è risorto con Ancelotti

foto LaPresse Correlati Inter, una scoppola Real 20:56 - Dalle parti di Madrid José Mourinho è ormai un lontanissimo ricordo. I risultati e il gioco portati da Ancelotti hanno fatto scoppiare l'amore tra il tecnico e il tifo. La cura Ancelotti sta funzionando e nell'ultimo test contro l'Inter, ha toccato anche l'ex Milan Kakà. "E' risorto Kakà - scrive As -. Abbiamo ammirato lo stesso giocatore che fece le fortune dei rossoneri: falcata lunga, duttilità e passo sicuro. Ha riacceso i neuroni". - Dalle parti di Madrid José Mourinho è ormai un lontanissimo ricordo. I risultati e il gioco portati dahanno fatto scoppiare l'amore tra il tecnico e il tifo. La curasta funzionando e nell'ultimo test contro l'Inter, ha toccato anche l'ex. "E' risorto Kakà - scrive As -. Abbiamo ammirato lo stesso giocatore che fece le fortune dei rossoneri: falcata lunga, duttilità e passo sicuro. Ha riacceso i neuroni".

Per la prima volta in Spagna hanno ammirato il brasiliano nella sua versione migliore, scattante, decisiva e soprattutto sorridente. Presto per dire se Kakà sia definitivamente uscito dalla zona d'ombra in cui si era infilato, ma a Madrid con l'arrivo di Ancelotti è tornato un po' di sano ottimismo. Le risposte l'ex numero 22 rossonero le sta dando sul campo alla ricerca di quel posto da titolare perduto e la cura Ancelotti su di lui sembra funzionare perfettamente. L'Inter è stata la prima vittima illustre ma i media spagnoli sono già pronti ad esaltarlo: "Ottimo da un lato all'altro del campo, passo sicuro e inserimenti in area. E' risorto Kakà".