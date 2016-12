E' lo Juventus-day: sfida in famiglia a casa Agnelli

- Si chiude 4-1 la sfida tutta in famiglia tra. La squadra di Conte va in gol dopo appena 3 minuti con. Alla mezz'ora il raddoppio da parte di. Nella ripesa arriva anche la firma diche piazza il 3-0. Ma dopo un minutoaccorcia le distanze. Nel finale di gara, e dopo una serie di cambi, chiude i giochi. Il match finisce con 10 minuti d'anticipo per l'invasione dei tifosi bianconeri.

A Villar Perosa ci sono davvero tutti. Del resto è uno degli appuntamenti che stava più a cuore all'Avvocato Agnelli: a dieci anni dalla sua scomparsa il presidente dell'Uefa, Michel Platini, ha reso omaggio alla sua tomba in forma privata accompagnato dal presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e dal presidente della Fiat, John Elkann. Poi si gioca e a sbloccare il risultato ci pensa Vidal, dopo soli tre minuti: il cileno va a segno con un sinistro sporco che, complice una deviazione, inganna Vannucchi. Tevez va a sprazzi: prima sbaglia goffamente una rovesciata a due passi dalla linea di porta su sponda di Pogba, poi si fa perdonare confezionando un assist al bacio per l'incornata vincente di Bonucci (35'). L'argentino trova il gol a inizio ripresa: innescato da un perfetto tracciante di Pirlo, scatta sul filo del fuorigioco, dà un'occhiata al portiere e lo batte con un delizioso pallonetto. I tifosi bianconeri applaudono l'Apache e due minuti dopo applaudono anche Josipovic: il giovane attaccante della Primavera supera in dribbling Bonucci e trafigge Storari con un diagonale di sinistro. E' uno dei gesti tecnici più belli del pomeriggio. Lo stesso Josipovic, poco dopo, fa tremare il palo della porta difesa da Storari con un gran tiro dal limite. Al 79' c'è gloria anche per Quagliarella, che sfrutta un cross dalla destra di Isla e insacca di testa in tuffo. Il gol scatena l'euforia dei tifosi, che entrano in campo a fare festa: impossibile proseguire, finisce 4-1 per la squadra di Conte.

LA CRONACA DEL MATCH:



INVASIONE DI CAMPO DA PARTE DEI TIFOSI E L'ARBITRO FISCHIA LA FINE

35' GOL DI QUAGLIARELLA di testa a due passi dalla porta in tuffo

32' Azione personale di Quagliarella, il suo destro non trova la porta

28' Punzione senza fortuna per Pires

17' Ancora Giovinco che fa tutto da solo ma non trova Vidal

16' st Da calcio da fermo, Pirlo cerca Giovinco che non trova lo specchio della porta

14' st Ancora pericolosissimo Josipovic che coloisce il palo

4' st GOL DI JOSIPOVIC che accorcia le distanze per la Juve B con un'azione personale

3' st GOL DI TEVEZ con un colpo sotto che stende Vannucchi

1' st Si riparte per il secondo tempo

45' Finisce il primo tempo con la Juve A in vantaggio 2-0 sulla Juve B

35' GOL DI BONUCCI su cross di Tevez

31' Storari al posto di Buffon

28' Donis impegna Buffon che para in due tempi

26' Tiro a lato di Asamoah

24' Vannucchi respinge bene su inserimento di Marchisio

22' Ancora la Juve B da calcio di punzione, conclusione alta

21' Ci prova anche Donis, ma Buffon para facile

15' Punzione altissima di capitan Garcia

6' Altra parata per Vannucchi su tiro di Pogba

3' GOL DI VIDAL

2' Ci prova anche Marchisio con Vannucchi pronto

1' Juventus B subito pericolsa con Marzouk

1' Si comincia

LE FORMAZIONI

JUVE A-JUVE B 4-1

Juventus A: Buffon (31' Storari), Bonucci, Ogbonna, Chiellini, Vidal, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah, Tevez, Giovinco. All.: Conte

Juventus B: Vannucchi, Bertinetti, Romagna, Garcia Tena, Cifarelli, Emmanuello, Cevallos, Gerbaudo, Donis, Marzouk, Lanini. All: Zanchetta

Marcatori: 3' Vidal, 35' Bonucci, 3' st Tevez, 4' st Josipovic, 35' st Quagliarella

Ammoniti: -