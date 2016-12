Ligue 1: Monaco, battuto 2-0 il Bordeaux in trasferta all'esordio

foto LaPresse 09:56 - Buona la prima per il Monaco di Ranieri. Il successo sul campo del Bordeaux per 2-0 è un chiaro messaggio di forza al Psg. Dopo un primo tempo timido degli ospiti, con i padroni di casa che fanno la partita, nella ripresa la musica cambia e la squadra del Principato prende in mano il gioco anche se i gol arrivano solo nel finale: sblocca l'incontro Riviere all'82' e cinque minuti dopo arriva anche il raddoppio del giocatore più atteso, Falcao. - Buona la prima per ildiIl successo sul campo delper 2-0 è un chiaro messaggio di forza al Psg. Dopo un primo tempo timido degli ospiti, con i padroni di casa che fanno la partita, nella ripresa la musica cambia e la squadra del Principato prende in mano il gioco anche se i gol arrivano solo nel finale: sblocca l'incontroall'82' e cinque minuti dopo arriva anche il raddoppio del giocatore più atteso,

Per quanto riguarda il resto della prima giornata della Ligue 1, parte forte anche il Lione, con un netto 4-0 al Nizza: doppietta per Lacazette e gol di Grenier e dell'ex milanista Gourcuff al 90'. Successi interni anche per il Valenciennes, che s'impone per 3-0 sul Tolosa (Melikson rig. 37', Saez al 51' e Pujol 93') e per il Rennes, che ha la meglio sul Reims per 2-1. Vincono il Nantes, 2-0 al Bastia, e il Lille sul Lorient, decide un gol di Origi al 13'. L'unico pari di giornata arriva dal match Evian-Sochaux (1-1): a Ehret risponde Contout. Il quadro si completa domenica con Guingamp-Marsiglia e Ajaccio-St.Etienne, con l'esordio in panchina di Fabrizio Ravanelli per i corsi.