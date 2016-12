Olanda, pokerissimo del Psv: Milan avvisato

foto LaPresse 09:56 - Brutte notizie per il Milan di Massimiliano Allegri. Il Psv Eindhoven, prossimo avversario dei rossoneri nei playoff di Champions League, è in grande forma. La squadra olandese allenata da Phillip Cocu batte 5-0 il Nec Nijmegen e resta a punteggio pieno in Eredivisie dopo due giornate. Nello show del gol andato in scena al Philips Stadion fanno festa Bakkali, autore di una tripletta, e capitan Wijnaldum, a segno con una doppietta. - Brutte notizie per ildi Massimiliano Allegri. Il, prossimo avversario dei rossoneri nei playoff di, è in grande forma. La squadra olandese allenata da Phillip Cocu batte 5-0 ile resta a punteggio pieno indopo due giornate. Nello show del gol andato in scena al Philips Stadion fanno festa Bakkali, autore di una tripletta, e capitan Wijnaldum, a segno con una doppietta.

Al Psv bastano sette minuti per sbloccare il risultato: Bakkali conquista palla sulla sinistra e fulmina Jonhsson in diagonale. Il Nec Nijmegen, che all'esordio aveva perso 4-1 in casa contro il Groningen, resiste fino all'intervallo ma nella ripresa crolla letteralmente sotto i colpi del Psv. Due minuti dopo l'intervallo è ancora Bakkali a raddoppiare con un bel sinistro. Poi sale in cattedra capitan Wijnaldum, che firma una doppietta tra il 61' e il 75' (il secondo gol su assist di Willems). A chiudere i conti e a calare il pokerissimo ci pensa ancora lo scatenato Bakkali al minuto 82. Grazie a questo successo il Psv sale al comando della classifica di Eredivisie con 6 punti in compagnia di Heerenveen, Zwolle e Go Ahead Eagles.